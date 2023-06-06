ЗАМАНА - СК РД завел дело по факту гибели ребенка при обрушении дома

СК РД завел дело по факту гибели ребенка при обрушении дома

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06 июня, 2023. Вторник 08:47
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СК РД завел дело по факту гибели ребенка при обрушении дома

Следователи Дагестана завели уголовное дело по факту обрушения заброшенного здания, в результате которого один ребенок погиб, а другой получил травмы, информирует пресс-служба Следственного Комитета республики.

СК РД завел дело по факту гибели ребенка при обрушении дома

Как показало следствие, 3 июня в селе Караца Кайтагского района обрушилась стена старого дома, который находится по улице Центральная. В результате инцидента стоящий рядом с домом 12-летний ребенок погиб на месте, а 10-летний получил закрытый перелом левого бедра и множественные ушибы.  Ведомство уточняет, что процесс расследования уголовного дела поставлен на контроль начальником СК РД Дмитрием Беляевым. 

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