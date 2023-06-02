Махачкалинец выстрелил в своего приятеля из травматического пистолета

В Махачкале вчера, 1 июня, в ногу 23-летнего парня совершили выстрел из травматического пистолета, информирует пресс-служба МВД республики.

По подозрению в умышленном причинении вреда здоровью в отдел МВД сотрудники полиции доставили 26-летнего горожанина. Он признался, что пострадавший является его приятелем, с которым в последнее время появились сложности в общении.

В процессе очередной встречи задержанный увидел у друга нож и на опережение вытащил оружие, несколько раз выстрелив ему в ноги. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Уточняют, что на изъятый полицейскими пистолет необходимых документов у подозреваемого нет.