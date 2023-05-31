По сообщениям источника, убийца сам позвонил в дежурную часть и сделал признание.
Ранее мы писали, что глава села скончался в результате огнестрельного ранения в область груди.
Подозреваемого в убийстве руководителя села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова задержала полиция.
По сообщениям источника, убийца сам позвонил в дежурную часть и сделал признание.
Ранее мы писали, что глава села скончался в результате огнестрельного ранения в область груди.
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