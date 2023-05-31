В селе Чирката Гумбетовского района жители и сотрудники МЧС спасли собаку

Жители села позвонили в пожарную часть №45 с просьбой спасти собаку, жалостное скуление которой было еле слышно из-за шума потока реки.

Любопытная дворняга оказалась на островке реки Андийское Койсу в 45 метрах от берега, а обратно выбраться не смогла.

Под руководством начальника части Нажуева М.Н. работники ПЧ-45 организовали спасательную операцию по эвакуации животного с островка, используя спасательные веревки и карабины. Действовать было необходимо быстро, так как уровень воды в реке поднимался и печальных последствий было не избежать. Собаку благополучно доставили на берег, где передали в заботливые руки работников ветеринарной службы района.

Как оказалось, собака находилась на островке около месяца, из-за чего ослабла и была истощена. Но, благодаря неравнодушным жителям и слаженной работе пожарных, собака будет и дальше радоваться жизни.