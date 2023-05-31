Выявлено, что 48-летний мужчина из Дербентского района нанес 29-летней хозяйке дома телесные повреждения.
Как сообщила пострадавшая, в процессе семейного праздника мужчина грубо разговаривал с её отцом, поэтому девушка решила заступиться за родителя и начала ругаться с гостем.
В ходе ссоры приглашённый гость бросил в девушку вазу и попал ей в голову, в результате чего она была госпитализирована.
Доставленный в отдел МВД мужчина признался в содеянном. В отношении него заведено уголовное дело по подозрению в причинении вреда здоровью, уточняет пресс-служба.