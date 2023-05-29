ЗАМАНА - В Дагестане опровергли информацию о пострадавшей съемочной команде при сходе селя

В Дагестане опровергли информацию о пострадавшей съемочной команде при сходе селя

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29 мая, 2023. Понедельник 11:14
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В Дагестане опровергли информацию о пострадавшей съемочной команде при сходе селя

Сведения о пострадавшей съемочной команде, попавшей под сход селевого потока в Гунибском районе республики, не соответствуют реальности, информирует ТАСС, ссылаясь на районную администрацию.

В Дагестане опровергли информацию о пострадавшей съемочной команде при сходе селя

Как заявляется источником, пострадавших нет, а информация из сети не соответствует действительности.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану уточняет, что сообщения о происшествии в ведомство не поступали. 

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