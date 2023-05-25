ЗАМАНА - Туристка сорвалась с обрыва в заброшенном ауле Гамсутль

Туристка сорвалась с обрыва в заброшенном ауле Гамсутль

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25 мая, 2023. Четверг 15:32
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Туристка сорвалась с обрыва в заброшенном ауле Гамсутль

В заброшенном ауле Гамсутль 39-летняя жительница Екатеринбурга сорвалась с обрыва.

Туристка сорвалась с обрыва в заброшенном ауле Гамсутль

По сведениям региональной прокуратуры, 39-летняя туристка упала при переходе между строениями в ауле Гамсутль. В данный момент женщина получает медицинскую помощь.

«В связи с травмированием женщины проходит проверка. В процессе надзорных мероприятий будет оценено соблюдение требований безопасности при оказании туристических услуг», – сообщает ведомство.

По итогам проверки при наличии оснований будут приниматься меры прокурорского реагирования.

МЧС Дагестана призывает как жителей региона, так и его гостей следовать правилам безопасности. С правилами можно ознакомиться тут.

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