По сведениям ведомства, авария случилась на улице Сальмана, когда 32-летняя женщина, находясь за рулем «Toyota Land Cruiser 200», допустила наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате инцидента несовершеннолетнего подростка доставили в ЦГБ Дербента, уточняется пресс-службой.
В Дербенте женщина на внедорожнике сбила подростка
- Автор Дарья
- 25 мая, 2023. Четверг 14:48
Накануне в Дербенте в результате ДТП получил травмы 16-летний подросток, информирует пресс-служба МВД республики.
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