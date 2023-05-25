ЗАМАНА - В Дагестане нашли незаконный карьер по добыче песчано-гравийной смеси

В Дагестане нашли незаконный карьер по добыче песчано-гравийной смеси

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25 мая, 2023. Четверг 08:45
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В Дагестане нашли незаконный карьер по добыче песчано-гравийной смеси

Специалисты Управления Россельхознадзора по Дагестану сообщили об обнаружении нелегального карьера, добывающего песчано-гравийную смесь для производства щебня, на земельном участке сельскохозяйственного назначения в населенном пункте Гунибского района Гонода, информирует пресс-служба ведомства.

В Дагестане нашли незаконный карьер по добыче песчано-гравийной смеси

Как заявляется Россельхознадзором, по данному факту осуществлена выездная внеплановая проверка, по результатам которой выявлено, что на участке нелегально находятся дробильная установка, растворобетонная система и дорожная специальная техника.

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