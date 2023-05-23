По предварительным сведениям, 15-летний подросток утонул в реке в процессе купания.
Все обстоятельства трагедии выясняются.
Как информирует пресс-служба МВД по региону, трагедия случилась сегодня, 23 мая, на реке Терек.
По предварительным сведениям, 15-летний подросток утонул в реке в процессе купания.
Все обстоятельства трагедии выясняются.
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