Как показало следствие, мужчина проник в жилье с целью наживы.
Около 5 часов утра, 21 мая, подозреваемый вооружился ножом и незаконно вошел в дом по улице Сержанта Гайдара, где нанес множественные раны в область жизненно важных органов двум женщинам 41 и 65 лет, после чего сбежал с места инцидента.
Уточняют, что женщинам вовремя была оказана врачебная помощь.
В отношении мужчины в скором времени будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, заявляет пресс-служба республиканского Следственного Комитета.