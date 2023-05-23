По сведениям ведомства, 62-летний водитель «Lada Priora» допустил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть автодороги вне зоны пешеходного перехода.
В результате наезда мальчик с телесными травмами был госпитализирован.
Авария случилась в селе Леваши. В результате инцидента получил травмы 11-летний ребенок, информирует пресс-служба МВД республики.
По сведениям ведомства, 62-летний водитель «Lada Priora» допустил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть автодороги вне зоны пешеходного перехода.
В результате наезда мальчик с телесными травмами был госпитализирован.
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