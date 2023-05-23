ЗАМАНА - Ребенок пострадал в результате ДТП в Левашинском районе

Ребенок пострадал в результате ДТП в Левашинском районе

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23 мая, 2023. Вторник 10:14
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Ребенок пострадал в результате ДТП в Левашинском районе

Авария случилась в селе Леваши. В результате инцидента получил травмы 11-летний ребенок, информирует пресс-служба МВД республики.

Ребенок пострадал в результате ДТП в Левашинском районе

По сведениям ведомства, 62-летний водитель «Lada Priora» допустил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть автодороги вне зоны пешеходного перехода.

В результате наезда мальчик с телесными травмами был госпитализирован.

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