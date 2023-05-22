По сведениям ведомства, 20 мая в 21:30 в дежурную часть МВД пришло сообщение, что в одном из сел Карабудахкентского района найдены тела двух местных жителей, 25-летней женщины и 31-летнего мужчины. Погибшие являются мужем и женой. Сотрудники полиции отправились на место трагедии для выявления обстоятельств инцидента. Собранный специалистами по данному факту материал передан по подследственности.
Супружескую пару в Карабудахкентском районе нашли мертвыми
- Автор Дарья
- 22 мая, 2023. Понедельник 13:48
В Карабудахкентском районе мужчина и женщина совершили суицид. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах двойного самоубийства, информирует пресс-служба МВД по республике.
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