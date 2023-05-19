Как показывает следствие, гражданин в 2021 году по просьбе знакомого фиктивно взял на работу в лагерь 3-х его родственников, которые по факту свои обязанности не осуществляли. Так, в период с начала 2021 по лето 2022 года подозреваемый вносил в табели учета рабочего времени фейковые данные о числе отработанного времени указанными лицами, в результате чего последним была переведена заплата в сумме больше 500 000 рублей. В данный момент по уголовному делу осуществляется комплекс следственных действий, нацеленных на закрепление доказательственной базы.
Главу детского лагеря в Дагестане уличили в фиктивном трудоустройстве 3-х человек
- Автор Дарья
- 19 мая, 2023. Пятница 08:21
Руководителя дагестанского детского лагеря подозревают в мошенничестве и служебном подлоге, информирует пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета республики.
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