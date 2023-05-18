ЗАМАНА - Житель Дагестана получил 19 лет в колонии за двойное убийство и нападение на полицейского

Житель Дагестана получил 19 лет в колонии за двойное убийство и нападение на полицейского

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18 мая, 2023. Четверг 13:46
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Житель Дагестана получил 19 лет в колонии за двойное убийство и нападение на полицейского

Дагестанским судом признан виновным местный житель, убивший 2-х женщин и напавший на полицейского, информирует пресс-служба Следственного Комитета республики.

Житель Дагестана получил 19 лет в колонии за двойное убийство и нападение на полицейского

Как показало следствие, в феврале 2021 года махачкалинские полицейские по поручению следователя приехали к частному домовладению Магомедкерима Мамедсаатова, дабы осуществить обыск по уголовному делу, заведенному по факту убийства двух женщин.

Мамедсаатов начал сопротивляться, он несколько раз нанес имевшимся при себе складным ножом удары в определенные части тела руководителю отдела уголовного розыска отдела полиции по Ленинскому району УМВД России Махачкалы.

Гражданин получил наказание в виде 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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