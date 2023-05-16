Выявлена личность дебошира, разворотившего подъезд дома в Махачкале

Стоит напомнить, что 13 мая на улице Хаджи Булача в Махачкале примерно в 3 часа ночи парень, которого охрана не пустила в ночное заведение, начал ломать перила лестниц у входа в подъезд. Сотрудники МВД выявили и доставили в отдел молодого человека – им оказался 26-летний мужчина из Левашинского района. В отношении него будут приниматься все определенные законом меры.