Бывший сотрудник налоговой в Дагестане получил условный срок за ущерб бюджету в 27 млн рублей

Следствие и суд выявили, что экс-заместитель руководителя Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Дагестану в период с марта 2017-го по декабрь 2018 г., действуя в пользу налогоплательщиков, ввел в систему электронной обработки данных заведомо фейковую информацию о погашении имеющейся задолженности указанных граждан по страховым взносам.

В результате превышения должностных полномочий бывшим сотрудником в бюджетную систему страны не пришли налоговые платежи на общую сумму больше 27 миллионов рублей.

Как сообщают, суд приговорил участника дела к 4 годам лишения свободы условно.

Уточняют, что нарушение закона было обнаружено при содействии экспертов УФСБ РФ по Дагестану и руководства УФНС РФ по Дагестану.