ЗАМАНА - В Махачкале юноша пытался совершить суицид из-за травли в интернете

В Махачкале юноша пытался совершить суицид из-за травли в интернете

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16 мая, 2023. Вторник 00:49
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В Махачкале юноша пытался совершить суицид из-за травли в интернете

Учащийся одного из махачкалинских колледжей чуть не совершил суицид из-за травли в социальных сетях, информирует пресс-служба МВД республики.

В Махачкале юноша пытался совершить суицид из-за травли в интернете

МВД по региону определило, что буллинг в отношении юноши устроил 17-летний житель города.

Как сообщает надзорный орган, с 15 апреля по 12 мая недруг юноши в соцсети “Телеграм” открыл два публичных канала, в которых публиковал посты, а также фотографии и ролики, нацеленные на унижение чести и достоинства своего знакомого.

Дабы выяснить все обстоятельства, подозреваемый был доставлен в отдел МВД, где он во всем и признался. Собранный по данному инциденту сотрудниками полиции материал передан по подследственности.

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