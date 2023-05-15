Как заявило ведомство, 41-летний дагестанец накопил налоговую задолженность на сумму больше 700 000 рублей. На основании поступившего исполнительного документа судебный пристав Каспийского городского отдела начал исполнительное производство и уведомил об этом гражданина, но тот сей факт проигнорировал. Обнаружилось, что у мужчины в собственности находился земельный участок. Учитывая это, работник ведомства вынес постановление о запрете действий по перерегистрации права собственности в отношении озвученного выше имущества. Лишь после этого гражданин все-таки выплатил задолженность в полном объеме.
Более 700 000 рублей долга выплатил житель Каспийска после вмешательства приставов
- Автор Дарья
- 15 мая, 2023. Понедельник 14:49
Житель Дагестана выплатил долг на крупную сумму после вмешательства судебных приставов, информирует пресс-служба регионального УФССП.
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