В Дагестане определили организатора более 40 ложных звонков о минировании госучреждений

Дагестанская полиция выявила организатора более 40 звонков о ложном минировании, поступавших в учреждения республики. Правонарушителем оказался 17-летний юноша, возбуждено уголовное дело, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД по региону.

Как заявляется источником, специалисты УФСБ РФ по Дагестану совместно с МВД региона в процессе проведения оперативных мероприятий определили, что 17-летний махачкалинец, применяя всяческие технические ухищрения, в том числе и виртуальные телефонные номера, будучи уверенным в своей анонимности, направил в учебные заведения, суды, администрации и другие учреждения более 40 ложных сообщений о минировании.

На молодого человека заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК России.