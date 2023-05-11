В Дагестане женщина получила побои в ходе потасовки из-за земельного конфликта

В отдел МВД заявила 49-летняя женщина из села Каратюбе, рассказавшая, что 40-летний мужчина в ходе ссоры нанес ей побои. В процессе разбирательств обнаружилось, что между несколькими жителями населенного пункта длился земельный конфликт: местный председатель сельхозкооператива загородил сенокосные участки. В результате драки подозреваемый толкнул пострадавшую, поддерживающую руководителя СПК, и ударил в лицо, уточняет ведомство. По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.