ЗАМАНА - Житель Дагестана уклонился от уплаты налогов на сумму 11,7 млн рублей

Житель Дагестана уклонился от уплаты налогов на сумму 11,7 млн рублей

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11 мая, 2023. Четверг 11:22
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Житель Дагестана уклонился от уплаты налогов на сумму 11,7 млн рублей

Следственные органы завершили процесс расследования уголовного дела по обвинению 59-летнего мужчины из Хивского района, которого уличили в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, информирует пресс-служба Следственного Комитета РФ по региону.

Житель Дагестана уклонился от уплаты налогов на сумму 11,7 млн рублей

Как показало следствие, в 2020 году подозреваемый, реализовав третьим лицам объекты принадлежащего ему недвижимого имущества, не направил в налоговый орган декларацию по налогу на доход физического лица, в результате чего совершил уклонение от уплаты налога на общую сумму 11,7 млн рублей, чем осуществил ущерб стране в крупном размере.

Уточняют, что гражданин частично признал вину в осуществлении данного преступления. Для возмещения озвученного ущерба на имущество мужчины наложен арест.

Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, заявляет источник из Следственного комитета.

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