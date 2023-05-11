Как показало следствие, в 2020 году подозреваемый, реализовав третьим лицам объекты принадлежащего ему недвижимого имущества, не направил в налоговый орган декларацию по налогу на доход физического лица, в результате чего совершил уклонение от уплаты налога на общую сумму 11,7 млн рублей, чем осуществил ущерб стране в крупном размере.
Уточняют, что гражданин частично признал вину в осуществлении данного преступления. Для возмещения озвученного ущерба на имущество мужчины наложен арест.
Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, заявляет источник из Следственного комитета.