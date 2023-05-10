ЗАМАНА - В селе Леваши 6-летнего мальчика госпитализировали с огнестрельным ранением

В селе Леваши 6-летнего мальчика госпитализировали с огнестрельным ранением

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10 мая, 2023. Среда 15:50
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В селе Леваши 6-летнего мальчика госпитализировали с огнестрельным ранением

Дагестанская прокуратура дала старт проверке сведений о ранении малолетнего мальчика из охотничьего ружья в селе Леваши, информирует пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

В селе Леваши 6-летнего мальчика госпитализировали с огнестрельным ранением

Как сообщается, инцидент случился в прошлую субботу. Ребенок 6 лет был доставлен с огнестрельным ранением в Левашинскую ЦРБ. Далее мальчика перевезли в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале. В данный момент его состояние удовлетворительное. Уточняют, что в процессе надзорных мероприятий будет оценено соблюдение требований законодательства об обороте оружия, а также о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Республиканская прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному инциденту.

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