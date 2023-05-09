Газовики Дагестана навестили ветеранов Махачкалы в преддверии Дня Победы

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ризван Мурадов, руководство и сотрудники газораспределительных организаций республики, а также профсоюзы навестили восемь ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Газпрома.

Среди ветеранов, получивших поздравления с предшествующим праздником 9 мая, – Гаджи Инчилов, Ильяс Казиахмедов, Валентина Оверина, Магомед Кудаев, Виктор Хрисанов, Галина Рейзова, Алиханич Арабов, Юрий Петрухин.

Кроме того, газовыми компаниями заблаговременно были проведены работы по техническому обслуживанию мемориалов «Вечный огонь». Они ответственны за 15 вечных огней, расположенных в городах и районах республики. Для того, чтобы огонь бесперебойно работал, газовики проводят обследование подводящих газопроводов, проверяют исправность горения, проводят покраску звезды.

В домах, где живут ветераны, проводится бесплатное техническое обслуживание газового оборудования во избежание неисправности и утечек газа. В связи с тем, что пожилым людям сложно уследить за исправностью оборудования и своевременно отреагировать на поломку, ответственность за проверку берут на себя технические службы газораспределительных компаний.

Завершающим этапом мероприятий для газовиков является массовое посещение Парада Победы и возложение цветов к памятнику Воину-освободителю.