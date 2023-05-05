ЗАМАНА - В Дагестане судебного пристава подозревают в превышении должностных полномочий

В Дагестане судебного пристава подозревают в превышении должностных полномочий

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05 мая, 2023. Пятница 14:48
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В Дагестане судебного пристава подозревают в превышении должностных полномочий

Следователи завели уголовное дело в отношении руководителя отделения – старшего судебного пристава Гергебильского районного отделения судебных приставов. Его подозревают в превышении должностных полномочий, информирует пресс-служба Следственного Комитета республики.

В Дагестане судебного пристава подозревают в превышении должностных полномочий

Как показало следствие, в начале осени 2022 года подозреваемый, используя учетные сведения другого судебного пристава для входа в систему электронного документооборота, нелегально изготовил постановление о снятии запрета на совершение действий по регистрации в отношении имущества должника.

В последующем это постановление позволило должнику осуществить сделку по отчуждению недвижимого имущества, на которое ранее был закреплен запрет.

Ведомство уточнило, что в скором времени будет рассмотрен вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемого поста.

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