ЗАМАНА - Житель Дагестана разбил автомобиль бывшей супруги за отказ увидеться с детьми

Житель Дагестана разбил автомобиль бывшей супруги за отказ увидеться с детьми

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05 мая, 2023. Пятница 13:16
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Житель Дагестана разбил автомобиль бывшей супруги за отказ увидеться с детьми

Мужчина из Буйнакска разбил лобовое стекло машины экс-супруги из-за отказа увидеться с детьми.

Житель Дагестана разбил автомобиль бывшей супруги за отказ увидеться с детьми

Как проинформировала пресс-служба МВД республики, в отдел полиции заявила 38-летняя женщина из Избербаша. Она сообщила, что ее бывший супруг разбил заднее лобовое стекло ее автомобиля Kia Sportage. Уточняют, что сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей.  

Полиция доставила мужчину в отдел. Тот признался, что он пришел в квартиру бывшей жены, дабы увидеться с детьми. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он начал громко стучать в дверь с требованием впустить в жилье. Получив отказ, оскорбленный отец спустился во двор и, увидев машину заявительницы, начал бить кулаками по стеклу.

По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.

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