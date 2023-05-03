Руководитель дагестанского села ответит в суде по делу о присвоении земельных участков

Как показало следствие, в 2015 году обвиняемый подписал и заверил печатью администрации официальные документы, которые давали ему право государственной регистрации 2-х земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 9485 квадратных метров и 1500 квадратных метров с целью ведения личного подсобного хозяйства. На основании данных документов на чиновника было зарегистрировано право собственности на земли. Уточняют, что стоимость этих земельных участков составляла более 1 миллиона рублей. В данный момент предварительное следствие завершено. Весь причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, уточняет Следственный комитет Дагестана.