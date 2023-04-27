ЗАМАНА - В Новом Хушете 6-летний мальчик был сбит машиной

В Новом Хушете 6-летний мальчик был сбит машиной

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27 апреля, 2023. Четверг 13:48
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В Новом Хушете 6-летний мальчик был сбит машиной

В махачкалинском пригороде Новый Хушет водитель совершил наезд на 6-летнего ребенка, неожиданно выбежавшего на дорогу, информирует пресс-служба МВД региона.

В Новом Хушете 6-летний мальчик был сбит машиной

31-летний водитель из Ставропольского края, находясь за рулем “ВАЗ-217030”, сбил выбежавшего на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода мальчика, заявляет ведомство. В результате инцидента ребенок был доставлен в больницу с различными травмами.

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