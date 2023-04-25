Как сообщается, Хабибов для сокрытия отрицательных производственных показателей за 2021 год нелегально осуществил начисление на потребителей завышенных объемов электроэнергии. В результате озвученных действий общий объем необоснованно начисленной электроэнергии на потребителей республики составил более 82 миллиона кВт на сумму более 242 миллионов рублей.
«В данный момент проходят следственные действия, нацеленные на выявление всех обстоятельств совершения преступления, а также причастных к нему лиц», – уточняется пресс-службой УФСБ республики.