Дагестанское руководство отсудило у дочерней компании «Газпрома» 473 млн рублей за аренду

Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд взыскал с корпорации «Газпром газораспределение Дагестан» 142 миллиона рублей в пользу руководства республики, информирует сайт «Коммерсант».

Учитывая прошлые решения судов, которые принимались в текущем месяце, сумма превысила 473 миллиона рублей. До исполнения решения суда «дочке» «Газпрома» необходимо выплатить по 39 000 рублей за день просрочки.

Как сообщает руководитель судебно-правового отдела Минимущества региона Саид Меджидов, на рассмотрении пребывают еще более 15 дел. Споры республиканского правительства и дочерней компании «Газпрома» связаны с арендой объектов газораспределения. По сведениям ведомства, решения стали результатом судебной деятельности, осуществляемой с 2019 года.