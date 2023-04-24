Учитывая прошлые решения судов, которые принимались в текущем месяце, сумма превысила 473 миллиона рублей. До исполнения решения суда «дочке» «Газпрома» необходимо выплатить по 39 000 рублей за день просрочки.
Как сообщает руководитель судебно-правового отдела Минимущества региона Саид Меджидов, на рассмотрении пребывают еще более 15 дел. Споры республиканского правительства и дочерней компании «Газпрома» связаны с арендой объектов газораспределения. По сведениям ведомства, решения стали результатом судебной деятельности, осуществляемой с 2019 года.