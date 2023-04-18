ЗАМАНА - В Унцукульском районе автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть погибшие

В Унцукульском районе автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть погибшие

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18 апреля, 2023. Вторник 13:44
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В Унцукульском районе автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть погибшие

Один человек скончался и 4 получили травмы в аварии в Унцукульском районе, информирует МВД республики. 

В Унцукульском районе автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть погибшие

ДТП случилось на 9 километре автомобильной дороги «Шамилькала — Временный», в Унцукульском районе. 20-летний мужчина из Буйнакского района, находясь за рулем «LADA Priora», не справился с управлением и осуществил наезд на бетонное ограждение.

«В результате аварии пассажир «LADA Priora», 22-летний парень, умер на месте трагедии. Водитель и 3 пассажиров автомобиля доставлены в больницу с травмами различного уровня тяжести», — проинформировало МВД.

По этому инциденту собран материал для принятия процессуального решения.

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