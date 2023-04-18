ЗАМАНА - Махачкалинца уличили в краже золотых изделий на сумму более 300 000 рублей

Махачкалинца уличили в краже золотых изделий на сумму более 300 000 рублей

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18 апреля, 2023. Вторник 10:43
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Махачкалинца уличили в краже золотых изделий на сумму более 300 000 рублей

В Махачкале 29-летнего мужчину подозревают в кражах ювелирных украшений, информирует пресс-служба МВД республики.

Махачкалинца уличили в краже золотых изделий на сумму более 300 000 рублей

В отдел полиции заявила 45-летняя махачкалинка, рассказавшая о пропаже своих золотых изделий стоимостью 200 000 рублей.

Полиция установила подозреваемого – 29-летний мужчина, накануне вечером гостивший в доме потерпевшей.

Подозреваемый признался, что после игры в видеоприставку с сыновьями заявительницы он вышел покурить на балкон. По пути обратно заглянул в спальню женщины и заметил там шкатулку с украшениями, которые украл и далее сдал в ломбард за 16 000 рублей.

Было выявлено, что злоумышленник причастен к похожей краже, осуществленной на следующий день. Пребывая в гостях, он по аналогичной схеме украл золотое кольцо стоимостью 130 000 рублей, которое далее сбыл.

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