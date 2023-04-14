О краже сообщила 53-летняя женщина из Дербентского района. Как она заявила, в начале 2023 года к ней обратился 39-летний житель Дербента и попросил сдать ему квартиру. Об аренде они договорились устно, женщина вручила мужчине ключи с условием ежемесячной оплаты в 15 тысяч рублей.
Однако в течение двух следующих месяцев хозяйка квартиры так и не получила арендную плату. Когда квартиросъемщик прекратил отвечать на звонки, заявительница решила с ним встретиться. Открыв дверь квартиры запасным ключом, она увидела, что из квартиры пропала вся бытовая техника на сумму 60 тысяч рублей.
«Полиция доставила подозреваемого в отдел. Мужчина в краже признался и рассказал, что похищенное имущество продал, а деньги потратил по своему усмотрению. По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения», – уточняет МВД.
В Дербенте квартирант вывез из арендованного жилья всю бытовую технику
- Автор Дарья
- 14 апреля, 2023. Пятница 11:22
Мужчину из Дербента подозревают в краже бытовой техники из арендованной им квартиры, информирует пресс-служба регионального МВД.
О краже сообщила 53-летняя женщина из Дербентского района. Как она заявила, в начале 2023 года к ней обратился 39-летний житель Дербента и попросил сдать ему квартиру. Об аренде они договорились устно, женщина вручила мужчине ключи с условием ежемесячной оплаты в 15 тысяч рублей.
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