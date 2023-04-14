В Махачкале сотрудники полиции нашли закладки с 470 граммами мефедрона

По сведениям МВД, в процессе оперативных мероприятий специалистами УКОН МВД региона было выявлено, что два махачкалинца 22 и 25 лет, находясь возле одного из домов по улице 1-й Межквартальный тупик, совершили несколько закладок наркотического препарата мефедрон, общим весом больше 470 граммов.

Изъятое передано на экспертизу, подозреваемые доставлены в полицию. В ходе разбирательства те сообщили, что планировали продать синтетический наркотик с помощью интернета.

По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.