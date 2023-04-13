ЗАМАНА - Двух жителей Дагестана уличили в краже продуктов из магазина на 1,2 млн рублей

Двух жителей Дагестана уличили в краже продуктов из магазина на 1,2 млн рублей

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13 апреля, 2023. Четверг 16:55
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Двух жителей Дагестана уличили в краже продуктов из магазина на 1,2 млн рублей

В краже продуктов питания на сумму 1,2 миллиона рублей подозревают двух уроженцев Дербентского района, информирует пресс-служба регионального МВД. 

Двух жителей Дагестана уличили в краже продуктов из магазина на 1,2 млн рублей

«В процессе осуществления оперативных мероприятий определили, что двое жителей села Великент 54 и 26 лет совершили кражу продуктов питания из местного магазина на общую сумму 1,2 миллиона рублей», – заявляет ведомство.  Как признались подозреваемые, они занимали должности в указанной торговой точке: один работал водителем, другой же – грузчиком. Решив немного улучшить свое финансовое состояние, они в течение года, в обход накладных, незаметно выносили продукты со склада и далее продавали их местным жителям по стоимости ниже рыночной.  Заведено уголовное дело по статье 158 УК Российской Федерации (кража). 

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