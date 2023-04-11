В Следственном Комитете раскрыли подробности жестокого убийства 22-летним парнем своего отца в ДагОгнях

В СК Дагестана раскрыли детали жестокого убийства мужчины в городе Дагестанские Огни. В совершении преступления подозревается сын убитого.

Как показало следствие, 1 апреля этого года подозреваемый – 22-летний мужчина из Дагестанских Огней, пребывая у себя дома, на почве ранее сложившихся плохих отношений со своим отцом избил последнего черенком от лопаты, тот упал и не был способен защищаться.

После этого подозреваемый облил голени обеих ног своего отца воспламеняющейся жидкостью и поджог. Ведомство уточнило, что данные действия стали причиной многочисленной кровопотери и интоксикации организма, из-за чего мужчина умер. В процессе проверки показаний на месте подозреваемый в подробностях рассказал об обстоятельствах совершенного им убийства.

В отношении него заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

В скором времени будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняет пресс-служба Следственного Комитета республики.