В Дагестанских Огнях задержали 23-летнего мужчину по подозрению в убийстве своего отца

Труп 48-летнего мужчины с многочисленными травмами был найден в собственном доме 8 апреля. В совершении убийства подозрение упало на 23-летнего сына покойного. «Предполагается, что между отцом и сыном длительный период времени были недопонимания из-за смерти матери подозреваемого. Мужчины часто ругались, и в ходе очередной драки сын нанес отцу телесные повреждения, которые были несовместимы с жизнью», – сообщает ведомство. Стоит напомнить, что ранее подозреваемый попадал в поле зрения полиции за причинение вреда здоровью своему отцу. Собранный по данному инциденту материал сотрудники полиции передали по подследственности.