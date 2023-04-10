ЗАМАНА - Подростка из Махачкалы уличили в краже электроники

Подростка из Махачкалы уличили в краже электроники

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10 апреля, 2023. Понедельник 14:51
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Подростка из Махачкалы уличили в краже электроники

Махачкалинского подростка подозревают в краже электроники из магазина детской одежды, информирует пресс-служба МВД региона.

Подростка из Махачкалы уличили в краже электроники

Сотрудники полиции выявили, что 17-летний махачкалинец, пребывая в магазине детской одежды, осуществил кражу часов и двух пар беспроводных наушников. Общая сумма украденного составила 25 тысяч рублей.

Полиция нашла и доставила в отдел подозреваемого. Тот признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения, гулял по городу и решил заглянуть в данный магазин. Увидев на прилавке электронику, ему пришла в голову идея о том, чтобы ее украсть. Поэтому он дождался, когда продавец отвлечется, и похитил приглянувшийся товар.

Как заявляет задержанный, дома он отдал украденное двум своим детям, а сам заснул. Когда же проснулся, увидел, что электроника сломана.

По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.

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