В Махачкале у 17-летнего парня полиция нашла арсенал оружия

Пистолет Макарова, патроны и несколько видов холодного оружия выявили полицейские у 17-летнего махачкалинца, информирует пресс-служба МВД республики.

Как заявляет надзорное ведомство, в процессе оперативных мероприятий в Махачкале полиция остановила для проверки машину «Тайота Камри» по улице Мирзабекова. Автомобилем управлял 17-летний юноша, у которого при себе был найден пистолет Макарова с 8 патронами, а также в салоне транспорта несколько видов холодного оружия.

Несовершеннолетний доставлен в отдел МВД. По признакам состава преступления заведено уголовное дело по ч.1 ст.222 Уголовного Кодекса РФ (незаконные покупка, хранение, перевозка или ношение оружия), сообщает пресс-служба МВД республики.