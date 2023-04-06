Дагестанец выстрелил из охотничьего ружья в дорожную камеру из-за многочисленных штрафов

Как заявило ведомство, в МВД заявил инженер-монтажник частной компании, рассказавший, что ночью некто повредил комплекс видеофиксации нарушений ПДД «Азимут», который находится на автомобильной дороге «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал».

Личность подозреваемого выявлена, им оказался 27-летний мужчина из села Гоготль Шамильского района.

Как признался мужчина, за последние 2-3 месяца ему пришло несколько административных штрафов, зарегистрированных данной камерой. Дабы избавиться от проблемы, он решил выстрелить из охотничьего ружья в камеру несколько раз.

Гражданин получит наказание за целенаправленное уничтожение чужого имущества.