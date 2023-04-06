Следственные органы по факту обнаружения тел местной жительницы и ее малолетней дочери начали проверку.
Уточняют, что осуществлен осмотр места трагедии, выясняются обстоятельства инцидента.
В частном доме в Каспийске нашли тела женщины и ее 11-летней дочери
- Автор Дарья
- 06 апреля, 2023. Четверг 09:29
В Каспийске в частном доме нашли два тела: 46-летней женщины и ее 11-летней дочери.
Следственные органы по факту обнаружения тел местной жительницы и ее малолетней дочери начали проверку.
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