ЗАМАНА - В частном доме в Каспийске нашли тела женщины и ее 11-летней дочери

В частном доме в Каспийске нашли тела женщины и ее 11-летней дочери

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06 апреля, 2023. Четверг 09:29
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В частном доме в Каспийске нашли тела женщины и ее 11-летней дочери

В Каспийске в частном доме нашли два тела:  46-летней женщины и ее 11-летней дочери.

В частном доме в Каспийске нашли тела женщины и ее 11-летней дочери

Следственные органы по факту обнаружения тел местной жительницы и ее малолетней дочери начали проверку.

Уточняют, что осуществлен осмотр места трагедии, выясняются обстоятельства инцидента.

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