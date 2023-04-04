ЗАМАНА - В Дагестане за сутки в авариях получили травмы два ребенка

В Дагестане за сутки в авариях получили травмы два ребенка

Автор
04 апреля, 2023. Вторник 11:14
||||
В Дагестане за сутки в авариях получили травмы два ребенка В Дагестане за сутки в авариях получили травмы два ребенка

Накануне на дорогах республики случились сразу две аварии, в которых получили травмы несовершеннолетние, информирует пресс-служба МВД Дагестана.

В Дагестане за сутки в авариях получили травмы два ребенка

Первая авария произошла утром 3 апреля в Дербенте. «На пересечении улиц Буйнакского и Марлинского 66-летний мужчина, управляя Mitsubishi Outlander, не уступил дорогу на перекрёстке и врезался в LADA Priora. С различными травмами 10-летний ребенок из LADA Priora был доставлен в больницу», – сообщает МВД.

Второе ДТП случилось уже вечером 3 апреля в Махачкале, на улице Танкаева.

Как заявляет ведомство, женщина, находясь за рулем Hyundai Solaris, осуществила наезд на 9-летнего ребенка, который выбежал на проезжую часть дороги. Мальчик был госпитализирован.

Прочитано 18 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top