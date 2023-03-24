В Махачкале женщина в ходе драки выстрелила в ревнивую соседку

Как заявляет пресс-служба ведомства, в отдел МВД Ленинского района Махачкалы из медучреждения пришло сообщение о том, что с ранением правой голени поступила 47-летняя женщина.

«Сотрудники полиции опросили раненую пациентку. Она сообщила, что приревновала супруга к соседке и устроила ссору. Между женщинами началась драка, в ходе которой соседка вытащила из кармана принадлежащий ей травматический пистолет и несколько раз выстрелила в сторону зачинщицы скандала, попав ей в ногу», – заявляет ведомство.

Подозреваемая была доставлена в МВД, где та призналась, что стреляла в соседку, дабы только напугать её.