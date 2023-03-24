ЗАМАНА - Сотрудник газовой компании в Дагестане уличен в мошенничестве

Сотрудник газовой компании в Дагестане уличен в мошенничестве

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24 марта, 2023. Пятница 11:47
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Сотрудник газовой компании в Дагестане уличен в мошенничестве

Лжеконтролер дагестанской энергетической организации присвоил деньги местной жительницы, угрожая ей отключением газа, информирует пресс-служба МВД республики.

Сотрудник газовой компании в Дагестане уличен в мошенничестве

Выявлено, что в Хасавюртовском районе мужчина представился контролером газовой компании и заявился к 33-летней женщине, завладев далее ее средствами в сумме 45 000 рублей.

Как потерпевшая заявила, лжеконтролер угрожал ей отключить газ, если та не погасит имеющуюся у неё задолженность. Однако полученные средства мужчина до кассы так и не донёс.

Полиция выявила подозреваемого, им оказался 32-летний слесарь газовой службы. Как тот сообщил, деньги он присвоил и потратил на свои личные желания. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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