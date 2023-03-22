ЗАМАНА - 7 дагестанцев стали фигурантами дела о мошенничестве в сфере кредитования

7 дагестанцев стали фигурантами дела о мошенничестве в сфере кредитования

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22 марта, 2023. Среда 16:50
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7 дагестанцев стали фигурантами дела о мошенничестве в сфере кредитования

Следственные органы завели уголовное дело в отношении 7 дагестанцев, которых подозревают в мошенничестве в области кредитования, информирует пресс-служба СУ СК региона.

7 дагестанцев стали фигурантами дела о мошенничестве в сфере кредитования

Как показало следствие, в 2021 году у группы лиц, состоящей из местных жителей, появилась идея, направленная на кражу денег, представляемых банком в качестве кредита по продукту «Жилищный кредит».

Следуя плану, одна из участниц группы нашла продавца и заемщиков по ипотечному кредиту, согласных на заключение фиктивных контрактов купли-продажи квартир, находящихся в Махачкале. Далее они передали документы в банк на заемщиков и оформили ипотеку на общую сумму более 24,5 млн рублей.

«На основании заключенного кредитного контракта на расчетные счета заемщиков поступили средства, которые далее были обналичены и украдены. В данный момент по уголовному делу проходят следственные действия, нацеленные на закрепление доказательственной базы», – заявило ведомство.

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