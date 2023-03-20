ЗАМАНА - Житель Махачкалы погиб в результате ДТП

Житель Махачкалы погиб в результате ДТП

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20 марта, 2023. Понедельник 15:35
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Житель Махачкалы погиб в результате ДТП

Накануне вечером на автомобильной дороге «Манас – Сергокала – Первомайское» в Карабудахкентском районе водитель насмерть сбил пешехода, информирует пресс-служба МВД республики.

Житель Махачкалы погиб в результате ДТП

Как заявляет ведомство, 32-летний мужчина находился за рулем «ВАЗ-2114», когда осуществил наезд на 37-летнего махачкалинца, находившегося на проезжей части дороги. В результате аварии мужчина от полученных травм погиб по пути в больницу.

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