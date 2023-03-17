Жителя Дагестана будут судить за жестокое убийство супруги в ходе семейной ссоры

Как показало следствие, 9 июня 2021 года подозреваемый, пребывая по месту жительства по проспекту Акушинского города Махачкалы, в ходе возникшей ссоры руками задушил 35-летнюю жену. После совершения убийства мужчина сбежал с места происшествия и больше года пребывал в розыске. Кроме того, он же нелегально приобрел и хранил по месту своего проживания без цели продажи наркотический препарат. «Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», – отмечает ведомство.