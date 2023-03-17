Как показало следствие, 9 июня 2021 года подозреваемый, пребывая по месту жительства по проспекту Акушинского города Махачкалы, в ходе возникшей ссоры руками задушил 35-летнюю жену. После совершения убийства мужчина сбежал с места происшествия и больше года пребывал в розыске. Кроме того, он же нелегально приобрел и хранил по месту своего проживания без цели продажи наркотический препарат. «Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», – отмечает ведомство.
Жителя Дагестана будут судить за жестокое убийство супруги в ходе семейной ссоры
- Автор Дарья
- 17 марта, 2023. Пятница 13:44
В суде ответит 41-летний мужчина из Махачкалы, которого обвиняют в убийстве супруги и нелегальном приобретении и хранении наркотических средств, информирует пресс-служба Следственного управления республики.
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