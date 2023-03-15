Как проинформировала пресс-служба МВД по региону, накануне в дежурную часть полиции пришел звонок от встревоженного горожанина, обнаружившего на территории одного из ТЦ по улице Амет-Хана Султана предмет, как ему кажется, напоминающий взрывное устройство. Полицейские оперативно прибыли по адресу и оцепили территорию, далее осуществив все необходимые действия с привлечением кинологов. В итоге оказалось, что парень ошибся. Полиция выяснила, что странным предметом, который вызвал у махачкалинца опасения, оказался использованный фильтр от противогаза, внешне – по форме и цвету – напоминающий мину.
В Махачкале мужчина принял выброшенный фильтр противогаза за мину
- Автор Дарья
- 15 марта, 2023. Среда 15:41
Махачкалинец принял использованный фильтр противогаза за мину.
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