Как показало следствие, в 2013 году он использовал свои должностные полномочия и изготовил заведомо фальшивые документы, предоставляющие его родственнику право на земельный участок. Тот применил данные документы для оформления права собственности на участок общей площадью 2 га, стоимостью 1,3 миллиона рублей, принадлежащий муниципальному образованию.
«В процессе расследования уголовного дела растраченное недвижимое имущество возвращено муниципальному образованию. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу», – сообщает региональное ведомство.