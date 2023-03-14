Ревнивая махачкалинка повредила автомобиль новой дамы своего молодого человека

Как сообщает МВД по республике, 9 марта 2023 года в полицию заявила 29-летняя девушка, рассказавшая, что 21-летняя махачкалинка умышлено разбила лобовое стекло и повредила капот её Mercedes Benz CLS, который был припаркован на улице Лаптиева. Владелица машины оценивает ущерб на сумму 87 тысяч рублей.

Злоумышленницу для разбирательства доставили в полицию. Она призналась, что узнала о том, что ее парень отдыхает в одном из махачкалинских заведений с другой дамой, из-за чего она направилась туда «на разборки». Устроив там скандал с его новой девушкой, подозреваемая при выходе увидела машину соперницы. Недолго раздумывая, она камнем поцарапала капот, далее бросила его в лобовое стекло и, остановив такси, вернулась домой.